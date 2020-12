Jump Festa 2021: ecco tutti gli artwork più belli!

Il Jump Festa 2021 si è appena concluso, con alcune grandissime rivelazioni (come quelle su My Hero Academia e One Piece) e qualche piccola delusione (come nel caso di Dragonball Super), ma di certo è stata un’occasione incredibile per i fan per incontrarsi anche a distanza e condividere la loro passione. E in più la convention digitale che doveva celebrare le opere serializzate sui magazine appartenenti alla casa editrice Shueisha, ci ha regalato alcuni bellissimi artwork, realizzati dai più quotati e richiesti mangaka del momento (vi avevamo già mostrato quello di Toyotaro).

Ecco una breve carrellata dei pezzi migliori!

Si comincia da Eiichiro Oda, che dall’alto dei 999 capitoli raggiunti dal suo One Piece ci regala un Monkey D. Luffy pronto a raggiungere l’on-Line, grazie all’inseparabile navigatrice Nami:

Eiichiro Oda's welcome note cum signature for the JUMP FESTA 2021. pic.twitter.com/7JdDbXy5IX — #ONEPIECE1000LOGS ワノ国 |🌊🗻🌸⛩️🏴‍☠️ (@NoxDRaz) December 18, 2020

Ancor più sbarazzino il lavoro di Kohei Horikoshi che decide di mostrarci un Deku coloratissimo e cotonatissimo come mai si era visto prima!

Horikoshi’s special illustration for Jump Festa 2021! pic.twitter.com/Va5FmBE0Tw — Atsushi (@Atsushi101X) December 18, 2020

All’insegna dell’allegria e dei sorrisi anche l’illustrazione di Gege Akutami, autore del gettonatissimo Jujutsu Kaisen:

For those who have download Jumpfesta 2021 Online app, do wander around

You'll find many tidbits of WSJ here and there

Including this new drawing from Akutami-sensei for Jumpfesta 2021#JujutsuKaisen #呪術廻戦 pic.twitter.com/ZjmbByD7ar — Jujutsu Trivia (@JujutsuTrivia) December 19, 2020

Più aggressivo invece il design scelto da Mike Ikemoto, disegnatore di Boruto Naruto Next Generations, che ci presenta un ninja dagli occhi decisi e dalla volontà di ferro:

Boruto sketch by Mike Ikemoto for Jump Festa 2021! pic.twitter.com/ukYR8JNiVi — Boruto: Naruto Next Generations Fan Page (@BorutoPage) December 18, 2020

Sempre spettacolare lo stile di Tatsuki Fujimoto e del suo Chainsaw Man:

Tatsuki Fujimoto’s illustration for Jump Festa Online 2021 for Chainsaw Man via Jump Festa app. pic.twitter.com/xEjSHPCSvI — Chainsaw Man (@chainsawmannews) December 18, 2020

Punta sugli sguardi intensi dei suoi protagonisti anche Yuki Tabata, autore di Black Clover:

Yuki Tabata’s Black Clover illustration for Jump Festa Online 2021 pic.twitter.com/rj7ja6lazO — YonkouProductions (@YonkouProd) December 18, 2020

Per chiudere, un bellissimo artwork da Spy X Family di Tatsuya Endo:

Spy x Family illustration for Jump Festa 2021 pic.twitter.com/71I1AytyoE — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) December 18, 2020

Insomma, un Jump Festa 2021 ricchissimo, che non ci ha certo lasciati insoddisfatti!