Stardew Valley: tutte le novità dell’aggiornamento 1.5

Stardew Valley continua a ricevere nuovi contenti e ad essere aggiornato dal suo team di sviluppo Concerned Ape, capitanato Eric Barone. Il nuovo update 1.5 ha infatti aggiunto diverse novità al simulatore di fattoria, tra cui una nuovissima ambientazione (fattoria): la Beach Farm.

In questa nuova fattoria, come si evince dal nome, sarà possibile addirittura pescare pesci, ma altre novità non mancato. I giocatori potranno accedere alle “Opzioni di Gioco Avanzate”, un vero e proprio menu capace di alterare il gameplay. Il nuovo aggiornamento di Stardew Valley è già disponibile per essere scaricato gratuitamente su PC, mentre le versioni console dovranno attendere il 2021 prima di ricevere i nuovi contenuti. Sapevate che il titolo ha ricevuto qualche mese fa il co-op tramite split-screen?

Will 1.5 come out in 2020? Cant wait to play it.

If you're a seasoned player thinking of starting a new farm when 1.5 comes out, I'd like to highlight a couple of new features. There will be a new farm type, "Beach Farm", and a new "Advanced Game Options" menu, from which you can adjust some aspects of the game: pic.twitter.com/iMnw2uGLEO

