Dragonball Super: nessun nuovo anime… per ora!

Il recentissimo Jump Festa 2021 ha regalato tantissime novità su alcuni dei titoli più famosi e di successo del panorama manga e anime: tra la data ufficiale della nuova stagione di My Hero Academia e l’annuncio di straordinarie novità sul fronte One Piece però, una delusione è arrivata a colpire i tanti fan di Dragonball Super, il sequel dell’opera iconica creata dal maestro Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro.

In molti infatti speravano che la convention on-line dei migliori manga e anime di Shueisha fosse l’occasione giusta per Dragonball per annunciare una nuova serie anime, a oltre due anni dal termine della saga del Torneo del Potere e del film Dragonball Super Broly. Così invece non è stato, e il trailer mostrato da Toei Animation ha soltanto rivalato che l’anime di Dragonball Super verrà mandato in replica su BS Fuji, un canale secondario di Fuji TV, a partire dal febbraio 2021.

Una notizia molto meno emozionante del previsto, che lascia però ancora qualche piccolo spazio di possibilità: sembra infatti che le repliche dei vecchi episodi su BS Fuji non verranno trasmessi una volta a settimana, ma almeno a cadenza quotidiana. Questo porterebbe la serie a finire entro l’estate 2021, quando arriverà a conclusione anche Digimon Adventure, la serie anime che in questo momento occupa lo “slot” di programmazione tradizionalmente dedicato a Dragonball.

Che queste repliche siano solo un modo per rinfrescare la memoria agli spettatori prima di lanciarsi in una nuova serie anime? Per scoprirlo non potremo fare altro che continuare a seguire con attenzione le notizie che arrivano dalla terra del Sol Levante. Dragonball Super nel frattempo ha concluso l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, e si appresta a entrare in quello di Granolla il Sopravvissuto, in cui i nostri eroi dovranno fare i conti con un vero e proprio esercito di cyborg!

Dragon Ball Super Jump Festa Special PV + Tatsuya Nagamine Interview

In the end, it says "Dragon Ball Super will start re-airing on BS Fuji from February 2021"

