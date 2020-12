My Hero Academia: nuove visual per la quinta stagione

Il Jump Festa 2021 è servito soltanto a confermare il momento d’oro di My Hero Academia, con l’opera di Kohei Horikoshi che si è presa la scena grazie agli incredibili annunci fatti durante il suo panel. Se da una parte è stata finalmente ufficializzata la data d’esordio della quinta stagione della serie (il prossimo 27 marzo) dall’altra è anche arrivata la dichiarazione di Horikoshi, che ha aperto a un possibile finale prossimo della serie.

Nel frattempo però, per celebrare l’arrivo della nuova stagione, l’account ufficiale di My Hero Academia ha voluto condividere una nuova, bellissima visual (che trovate in calce all’articolo) relativa proprio ai prossimi episodi, in cui compaiono tutti i venti studenti della 1-A con le loro nuove tute invernali, insieme a Hitoshi Shinso uno studente della 1-B che diventerà molto importante nel corso delle puntate.

Questa quinta stagione si aprirà infatti con l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, che ci proietterà in un panorama invernale, dove la 1-A e la 1-B si addestreranno insieme. Per scoprire le nuove imprese di Izuku, Bakugo e di tutti i loro amici bisognerà aspettare almeno il prossimo marzo.

Nel frattempo l’arco narrativo della guerra nel manga si avvia verso la sua conclusione, con entrambe le parti, gli eroi e l’Unione dei Villain, che sono ormai allo stremo delle forze. Riuscirà Deku con il suo One For All ad avere la meglio su Shigaraki e sul potere dell’All For One? Solo Horikoshi sa la risposta. Ma per tutte le novità, continuate a seguirci!