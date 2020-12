Star Trek: Lower Decks, arriva in Italia la nuova serie

Star Trek: Lower Decks è una serie completamente nuova tratta dalla immortale saga principale di Star Trek ideata da Gene Roddenberry nell’ormai lontano 1964. La seconda saga più longeva nella fantascienza dopo la britannica Doctor Who, che è stata mandata in onda per la prima volta in Gran Bretagna l’anno precedente. Imminente il debutto italiano, recentemente fissato per il 22 gennaio 2021, tra un mese esatto, in esclusiva sul canale Amazon Prime Video, che già detiene i diritti della serie dedicata al Capitano Picard. Negli Stati Uniti, lo ricordiamo, la serie viene trasmessa in streaming su CBS All Access.

Star Trek: Lower Decks in particolare è la seconda serie animata nella storia dopo Star Trek: The Animated Series dedicata alle nuove avventure di Kirk, Spock e compagni, nei primi anni settanta, dopo la conclusione della Serie Classica. Lower Decks è stata prodotta dal nuovo studio di animazione interno del network statunitense CBS Television, ovvero CBS Eye Animation Productions in seguito ad un accordo quinquennale firmato con Alex Kurtzman, il co-creatore e produttore esecutivo di Star Trek: Discovery, per la realizzazione di nuovi contenuti per tenere vivo il franchise della saga. Di seguito il trailer italiano della nuova serie rilasciato sul canale YouTube di Amazon Prime Video.

Star Trek: Lower Decks, le origini di @TNG_S8

Star Trek: Lower Decks si presenta dunque con una formula del tutto inedita per la saga, ovvero un cartone animato caratterizzato da humor adulto creato da Mike McMahan, celebre sceneggiatore di Rick e Morty. L’autore, fra l’altro, fan della saga da sempre, ha chiamato il suo gatto Riker, e si è anche distinto in precedenza per un bizzarro progetto, ovvero @TNG_S8, un account Twitter che riscrive in chiave di parodia, sotto forma di una fan fiction a puntate, la stagione finale di Star Trek: The Next Generation. I vari tweet sono stati raccolti e riadattati in un libro uscito nel 2015, nel quale vengono usate molte delle stesse gimmick su cui si basa l’umorismo di Star Trek: Lower Decks. Oltre a questo Mike McMahan ha anche scritto un episodio di Star Trek: Short Treks, la serie antologica di mini episodi progettata per espandere l’universo di Star Trek ideata da Alex Kurtzman. Si tratta dell’episodio “The Escape Artist” dedicato al leggendario Harry Mudd. Trovate la pagina ufficiale della serie sul sito statunitense della CBS, al seguente LINK.

Il grande fermento attorno alla saga di Star Trek

La saga di Star Trek sta vivendo un vera e propria seconda giovinezza, come è stato evidenziato nel recente evento digitale Star Trek Day, di cui abbiamo parlato in questa pagina. Star Trek: Lower Decks si unisce alle due serie attualmente in produzione, ovvero Star Trek: Discovery, lanciata nel 2017 e Star Trek: Picard del 2020 dedicata alle avventure senili di Jean-Luc Picard. Oltre a queste, lo ricordiamo, esiste anche Star Trek: Short Treks, composta da mini episodi, e stanno per debuttare altre due serie, ovvero Star Trek: Strange New Worlds, dedicata alla primissima Enterprise comandata dal Capitano Pike, e l’ancora misteriosa serie incentrata sulla Sezione 31, organizzazione interna alla Federazione, ma indipendente e con fini spionistici, che portano il totale a ben sei serie prodotte in contemporanea, un vero record che farà felici i fan della leggendaria saga.