Hades è il Game of the Year di IGN e Polygon

La redazione americana di IGN ha stabilito i suoi titoli dell’anno, elargendo anche il premio al suo Game of the Year. Così come abbiamo fatto noi in occasione dei nostri GamesVillage Awards 2020, anche IGN ha decretato che il suo GOTY è niente poco di meno che l’indie Hades, realizzato dal team di sviluppo Supergiant Games.

Hades ha battuto giochi del calibro di The Last of Us Part II (giusto per citare il più quotato), Animal Crossing New Horizons e Cyberpunk 2077. Nelle proprie votazioni (ecco l’articolo dedicato), IGN ha premiato tanti altri titoli, ma ovviamente l’assegnazione del GOTY resta il premio più prestigioso. Ovviamente, anche The Last of Us Part II è stato premiato con diversi premi, così come altri titoli pubblicati in questo 2020. Concordate con i premi assegnati? Anche altre redazioni hanno decretato i loro GOTY, tra cui Polygon che ha concordato con noi per l’assegnazione del premio Gioco dell’Anno!