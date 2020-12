Monster Hunter Rise: trailer delle armi Charge Blade e Hunting Horn

Capcom ha pubblicato una nuova serie di trailer per Monster Hunter Rise che introduce le armi Charge Blade e Hunting Horn. I precedenti trailer di armi presentavano la grande spada, la spadina, la lancia-fucile, la falce d’insetto, il martello, la spada e lo scudo, la balestra pesante, la balestra leggera , la lancia, la spada lunga, l’ arco e le doppie lame. Monster Hunter Rise uscirà su Switch il 26 marzo 2021 in tutto il mondo. Una demo a tempo limitato è prevista per gennaio. Di seguito una panoramica di ciascuna arma, tramite Capcom:

Charge Blade Potenziale dinamico e schiacciante. La lama della carica intreccia una spada potenziata e un robusto scudo per formare una potente ascia. Ricaricalo in modalità spada, quindi scatena attacchi devastanti in modalità ascia. Counter Peak Performance è un attacco silk-bind che prepara il tuo scudo per gli attacchi in arrivo; essere colpiti riempie al massimo le tue fiale, preparandoti al contrattacco definitivo.

Hunting Horn Hit ritmiche e da batticuore. Il corno da caccia sfonda le classifiche con potenti mosse che stordiscono i mostri e potenziano la tua festa di caccia! Earth-shaker è un attacco legante la seta che fa battere la testa e spinge una lama legata a Iron-silk nel bersaglio come un paletto. Le vibrazioni soniche esplodono all’interno del bersaglio causando grossi danni!