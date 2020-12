Le finali PMGC si giocheranno a Dubai ma senza pubblico

Le finali PMGC si giocheranno offline e non saranno aperte al pubblico, ha rivelato oggi il team di Esport di PUBG Mobile in un comunicato stampa. Anche se un luogo non è stato ancora annunciato, potrebbe essere giocato alla Coca-Cola Arena di Dubai.

Le finali PMGC sono supportate dal Dipartimento del turismo e del commercio di Dubai (DCTCM) e dal Dubai Sports Council (DSC). L’amministratore delegato del DCTM, Isaam Kazim e il direttore del DSC, lo sceicco Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, si sono detti “contenti” che le finali del PMGC si stessero giocando a Dubai.

Kazim ha affermato: