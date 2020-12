Questa è solo un’altra collaborazione di Free Fire che mostra gli sforzi di Garena per rendere il battle royale un gioco globale. Dal 2019, l’azienda ha siglato numerose partnership con grandi personalità di tutto il mondo, come il DJ brasiliano Alok, il DJ americano KSHMR , l’ attore di Bollywood Hrithik Roshan e il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Free Fire ha anche collaborato con produzioni famose come Ragnarok e La Casa de Papel di Netflix .

Ulteriori informazioni sulla collaborazione tra Free Fire e One-Punch Man dovrebbero essere rivelate all’inizio del prossimo anno. Non è stata ancora annunciata nemmeno una data esatta di inizio dell’evento.