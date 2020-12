Genshin Impact: il nuovo evento Stellar Reunion sarà disponibile con l’update di dicembre

Nel suo annuncio più recente, lo sviluppatore miHoYo ha rivelato che un’altra funzionalità a sorpresa sarebbe arrivata su Genshin Impact con la versione 1.2. Soprannominato Stellar Reunion, questo nuovo evento ha essenzialmente lo scopo di attirare i giocatori che hanno smesso di giocare, in particolare offrendo una sfilza di bonus gratuiti come le Prismogemme. I travelers ben informati potrebbero aver già sentito che Albedo e Ganyu si sarebbero uniti al roster dei personaggi giocabili con la versione 1.2, ma i dettagli minori dell’aggiornamento continuano ad emergere. L’evento Stellar Reunion diventerà un nuovo punto fermo di Genshin Impact a partire dal prossimo aggiornamento del gioco, la versione 1.2. Genshin Impact è ora disponibile su App Store, Google Play, PC, PS4 per PS5 ed è attualmente in fase di sviluppo per Switch.

In breve, Stellar Reunion diventerà disponibile per i giocatori che sono almeno Adventure Rank 10 e che non hanno effettuato l’accesso al gioco per almeno due settimane (14 giorni consecutivi). Una volta sbloccato, Stellar Reunion comprende quattro parti, ognuna delle quali ha lo scopo di riportare il Returnee al passo con gli attuali giocatori di Genshin Impact. Una volta che Stellar Reunion è stata completata da un giocatore, l’avanzamento dell’evento viene completamente cancellato. Le quattro parti di Stellar Reunion sono le seguenti:

Reunion Rewards : i travelers potranno richiedere Prismogemme , Resin e altri premi gratuiti , una sola volta per Stellar Reunion. Passage of Time (premi di accesso): i viaggiatori potranno accedere ogni giorno per richiedere Prismogemme, Resin, Hero’s Wit (EXP material), Mystic Enhancement Ore (Weapon EXP material) e altri premi. Homeward Path (ricompense delle missioni): i viaggiatori potranno accumulare punti completando le missioni designate ogni giorno di Stellar Reunion. Una volta accumulati abbastanza punti, i viaggiatori possono richiedere un Prototype Rancor a quattro stelle (spada) gratuito. L’elenco delle missioni si aggiorna ogni giorno alle 4:00 e la ricompensa bonus può essere richiesta solo una volta per Stellar Reunion. Benedizione della Riunione (doppie gocce): ogni giorno della Stellar Reunion, i travelers riceveranno tre opportunità aggiuntive di usare la Resina Originale per richiedere doppie gocce da un Dominio, Fiore della Ricchezza o Fiore della Rivelazione. La quantità di opportunità di doppio rilascio si aggiorna ogni giorno alle 4:00.