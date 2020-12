Xiaomi Mi 10i 5G: Confermata la data di annuncio

Xiamo ha già annunciato un nuovo trio di telefoni della serie Redmi Note 9 e, tra di essi, vi è anche lo Xiaomi Mi 10i 5G che sarà disponibile presto in India, per poi arrivare nel resto del mondo.

Xiaomi India ha già iniziato a leaker immagini del dispositivo su Twitter dove vediamo una fotocamera principale da 108 MP, uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento e un chipset Snapdragon 750G.

