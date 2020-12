Genshin Impact: ecco le novità su Dragonspine e sull’update di dicembre

L’aggiornamento 1.2 è ora disponibile per il pre-caricamento per i giocatori PC di Genshin Impact tramite il programma di avvio; MiHoYo ha anche rilasciato le note sulla patch per lo stesso, rivelando il nuovo contenuto in arrivo domani: Dragonspine è l’attrazione principale con la nuova regione che offre varie missioni e puzzle da superare, c’è anche il nuovo effetto di stato Sheer Cold che si accumula nella regione e una volta raggiunto il limite, si tradurrà in una graduale perdita di HP da parte dei giocatori; Il Frostbearing Tree è una nuova struttura di ricompensa dove, offrendo Crimson Agates dalla regione, i giocatori possono ricevere un nuovo glide wind, Intertwined Fate, progetti di armi, Acquaint Fate e molto altro come ricompensa per il rango. È disponibile anche un nuovo dominio, Vindagnyr Peek, con nuovi manufatti da guadagnare. Anche il primo nuovo personaggio a 5 stelle, Albedo, va dal vivo; i giocatori possono partecipare all’evento principale The Chalk Prince and the Dragon che fornisce gratuitamente la nuova spada: Original Resin non è più necessaria per partecipare agli eventi dell’aggiornamento 1.2 di Genshin Impact; il prossimo personaggio a 5 stelle, Ganyu, ma sarà disponibile a gennaio 2021.

Nuovi dettagli

Dragonspine

Nuove meccaniche – Clima sotto zero: i personaggi in Clima sotto zero a Dragonspine accumuleranno continuamente freddo: Quando Sheer Cold raggiunge il suo limite, inizieranno a perdere HP.

Nuova funzionalità di Dragonspine – Albero Frostbearing

Aumenta di livello l’albero del gelo per ottenere ricompense che includono Acquaint Fate, Intertwined Fate, un aliante del vento, progetti di armi e progetti di gadget.

Nuovo dominio di Dragonspine – Vindagnyr Peek

Sfida il dominio per ottenere artefatti da Blizzard Strayer, Heart of Depth e altri set.

Nuovi personaggi

Personaggio a 5 stelle Kreideprinz Albedo (Geo)

Visione: Geo

Arma: spada

Un genio noto come Kreideprinz, è il capo alchimista e capitano della squadra investigativa dei cavalieri di Favonius.

Personaggio a 5 stelle Plenilune Gaze Ganyu (Cryo)

Visione: Cryo

Arma: arco

La segretaria al Padiglione Yuehai. Il sangue del qilin, una bestia illuminata, scorre nelle sue vene.

Nuovo equipaggiamento

Nuovi set di manufatti: Blizzard Strayer e Heart of Depth