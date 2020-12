Pokemon GO: confermato il Community Day di Machop e la Ricerca Speciale

La Niantic ha annunciato, per Pokemon GO, su Twitter che il 16 gennaio dalle 11:00 alle 17:00 ora locale, Machop sarà all’altezza della sfida per il primo evento del Community Day del nuovo anno. In modo tipico, i giocatori potranno sperimentare una varietà di caratteristiche speciali, come un bonus 3x Catch Stardust, una durata dell’incenso aumentata e un aumento delle spawn di Machop in natura, tra gli altri. Durante il Machop Community Day, i Pokemon di tipo Lotta appariranno più frequentemente in natura insieme a una maggiore possibilità per i giocatori di incontrare Machop splendente. I giocatori che evolvono un Machoke in Machamp durante l’evento, o fino a due ore dopo il suo termine, otterranno un Machamp con l’esclusiva mossa Payback. Niantic ha anche detto che i giocatori possono scattare istantanee di gioco durante l’evento per incontrare una sorpresa e che uno speciale Machop Community Day Box sarà disponibile per l’acquisto per 1.280 PokeCoin nel negozio. Conterrà un Elite Charged TM, quattro Incense, quattro Star Pieces e 30 Ultra Ball.

Inoltre, una storia di ricerca speciale intitolata Straight to the Top, Machop! sarà disponibile per l’acquisto a 1 € durante il Machop Community Day. Tuttavia, i giocatori che acquistano un biglietto per il Pokemon GO Tour: evento Kanto entro mercoledì 13 gennaio alle 23:59 PST avranno accesso gratuito alla storia della ricerca speciale. Sebbene molti si aspetterebbero che un gioco incentrato sull’esplorazione e sulla collaborazione di persona soffrirà molto a causa della pandemia di coronavirus, Pokemon GO si è adattato includendo funzionalità che consentono ai giocatori di godersi il gioco direttamente da casa, risultando nel miglior anno finanziario del gioco. Nonostante le potenziali battute d’arresto, Niantic ha dimostrato di essere ben preparato a portare ai giocatori di Pokemon GO quanti più contenuti possibile nel 2021, a partire dal Machop Community Day. Pokemon GO è disponibile su Android e iOS.