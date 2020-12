Code#DNA: disponibile il doppiaggio italiano

Code#DNA, l’applied game sviluppato da Idra Interactive Studios in collaborazione con VIGAMUS Academy per il Centro di antropologia molecolare per lo studio del DNA antico del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha ricevuto un aggiornamento che include un nuovo doppiaggio italiano.

Code#DNA è un progetto di gamification volto a valorizzare e diffondere le attività di studio e ricerca in ambito di Biologia e Biotecnologie, con una particolare attenzione per l’Antropologia molecolare e la Paleobotanica. L’opera interattiva è stata sviluppata da un team di esperti attivi nel settore gaming, che hanno lavorato a stretto contatto con i consulenti scientifici dell’Università.

QUI potete scaricare gratuitamente la nuova versione doppiata dell’applied game su PC, mentre di seguito vi condividiamo il trailer ufficiale del titolo. Buona visione!