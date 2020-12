Classifica italiana: Cyberpunk 2077 debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 50 di questo 2020, dal 7 al 13 dicembre. L’uscita di Cyberpunk 2077 ha spodestato dal trono FIFA 21. Prima che iniziassero ad uscire le problematiche, il titolo di CD Projekt Red era partito benissimo, con la versione PlayStation 4 in testa, quella PC quinta nel totale (e prima nella classifica solo PC), e quella Xbox One decima per le console. FIFA 21 rimane comunque secondo, mentre terzo è un altro dei titoli maggiormente presenti in questo 2020, ovvero Animal Crossing: New Horizons. Qui sotto potete vedere le tre diverse top10 della classifica italiana.

TOTALE

1 CYBERPUNK 2077 PS4

2 FIFA 21 PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

4 JUST DANCE 2021 SWITCH

5 CYBERPUNK 2077 PC

6 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

7 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

8 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

10 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH

CONSOLE

1 CYBERPUNK 2077 PS4

2 FIFA 21 PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

4 JUST DANCE 2021 SWITCH

5 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

6 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

7 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

9 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH

10 CYBERPUNK 2077 XBOX ONE

PC

1 CYBERPUNK 2077

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 FOOTBALL MANAGER 2021

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

5 SAINTS ROW: THE THIRD

6 SAINTS ROW IV: GAME OF THE CENTURY EDITION

7 FARMING SIMULATOR 19

8 MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR

9 INSURGENCY: SANDSTORM

10 MORTAL KOMBAT 11