eFootball PES 2021: annunciata la partnership con l’Argentina

Nelle ultime ore Konami ha ufficializzato una nuova partnership tra eFootball PES 2021 ed una nazionale di calcio. Si tratta dell’Argentina, e l’accordo viene celebrato anche sui profili social del titolo calcistico. In fondo alla notizia potete vedere il tweet, con scritto:

¡Bienvenidos!

Siamo lieti di condividere la notizia della nostra partnership ufficiale con La Asociación del Fútbol Argentino

⁣Avranno un ruolo enorme nel gioco e nella nostra evoluzione di eFootball che va avanti!

Nell’immagine si possono vedere il portiere Armani e gli attaccanti Messi, Dybala, Aguero e Lautaro.

Lo scorso mese era invece stata annunciata la partnership con il Portogallo di Ronaldo.

— eFootball PES (@officialpes) December 21, 2020