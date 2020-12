Ghost of Tsushima: gioco dell’anno per Famitsu

Ghost of Tsushima ha avuto un gran successo in Giappone e sembra che anche gli sviluppatori abbiano apprezzato l’ultimo lavoro di Sucker Punch.

Famitsu ha condotto il suo sondaggio annuale tra sviluppatori e celebrità giapponesi. 132 persone hanno votato per il loro gioco preferito dell’anno. La stragrande maggioranza di loro erano sviluppatori, con l’aggiunta di alcune celebrità tra cui doppiatori ed altri ruoli.

Si è venuto a sapere che Ghost of Tsushima è stato il gioco più votato quest’anno, seguito da Animal Crossing: New Horizon, Final Fantasy VII Remake, Sakuna: Of Rice and Ruin e Fall Guys: Ultimate Knockout.

Per ora, non conosciamo la ripartizione dei voti, ma i dettagli saranno pubblicati nel prossimo numero di Famitsu in uscita il 24 dicembre.

L’anno scorso, un gruppo simile di sviluppatori ha eletto Death Stranding come gioco dell’anno, mentre Marvel’s Spider-Man ha trionfato nel 2018.

Sempre per quanto riguarda le onoreficenze al titolo di Suker Punch, ai The Game Awards ha vinto il “Player’s Voice”, premio dato dai giocatori, ed ha avute diverse nomination, andando a trionfare nel Best Art Direction.

Ghost of Tsushima ha avuto un successo globale, che ha sorpreso lo stesso CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, che rivelò i mesi scorsi di come il gioco abbia funzionato meglio di quanto previsto sia a livello commerciale che critico.