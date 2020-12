Fortnite: al via il 1° ‘thasup Box Fight’: l’esclusivo torneo di tha Supreme

Piz, Riki, Heatzy, Pityth, Zid, Efesto, Andre, Young Miles da una parte, Loryyy, Snagged, Bellix, Ayranbaffo, Kygozz, Jamz, Rekins, Machete Moonstar dall’altra. Sono alcuni dei top player dei team più performanti e titolati in assoluto del panorama esport nazionale, dai Qlash agli Exeed, selezionati per l’occasione da Machete Gaming per partecipare al primo “thasup Box Fight”, l’esclusivo torneo a inviti di Fortnite ideato da tha Supreme, in collaborazione con Machete Gaming e Me Next, e prodotto da Spazio Lenovo, il concept store di Lenovo in Corso Matteotti,10 a Milano.

Dopo aver vinto X Factor da giudice, Hell Raton passa dall’altra parte del bancone ed è pronto a condurre, in compagnia di Piazz, uno show unico che mixerà come mai prima d’ora gaming e musica. Già l’inizio sarà a dir poco esplosivo: durante l’opening show, tha Supreme “dropperà” un beat inedito su Fortnite! L’imperdibile appuntamento è in diretta Twitch oggi, 22 dicembre, dalle h 14.00 su Machete Tv.

Un torneo esport senza precedenti, a cominciare dall’inedito montepremi di 15mila euro, per la prima volta così alto per un torneo italiano di Fortnite. Ed è per questo che i match tra i 16 pro-player saranno davvero avvincenti, senza esclusione di colpi. Il “thasup Box Fight”, infatti, è un torneo su invito a eliminazione diretta. Come vuole lo spirito di Machete Gaming – format e team di gamer collegato alla crew hip hop fondata nel 2010 da Salmo, Slait ed Hell Raton – ci sarà tantissimo spazio anche per la musica: oltre a ThaSupreme, ci saranno anche Slait, Young Miles e tanti altri…stay tuned!

Per essere sempre aggiornati e avere tutti i dettagli del caso a portata di mano, basta seguire il profilo Instagram Machete Gaming e il canale ufficiale Lenovo Italia dove puntualmente vengono pubblicati aggiornamenti sul primo “thasup Box Fight” e contenuti esclusivi dal backstage in Spazio Lenovo.