Super Smash Bros Ultimate: in arrivo da domani il nuovo aggiornamento

Durante i The Game Awards 2020, Super Smash Bros Ultimate è stato protagonista indiscusso alla cerimonia di premiazione, esclusiva Nintendo Switch disponibile attualmente sul mercato che vanta di una numerosa community sulle spalle. Dopo aver svelato le caratteristiche principali di Sephiroth, Nintendo ha annunciato che arriverà a partire da domani il nuovo aggiornamento.

Quest’ultimo, oltre a preparaci all’arrivo del character proveniente dall’universo relativo a Final Fantasy apporterà svariati bilanciamenti nel titolo, anche se non sappiamo nello specifico quali siano. Non ci resta che attendere la giornata di domani per vedere nel dettaglio i cambiamenti apportati con l’update.

Ver. 10.1 of Super #SmashBrosUltimate will arrive tomorrow! This update will include fighter adjustments, meaning replay data from previous versions will be incompatible. Convert your replays by going to Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video, before updating. pic.twitter.com/shaBh9Aspx

— Nintendo Versus (@NintendoVS) December 21, 2020