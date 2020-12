PlayStation 5: niente più confusione sulle versioni dei titoli grazie a questa semplice soluzione

Sin da prima dell’uscita delle nuove console, si sapeva già che molti titoli sarebbero arrivati più avanti nel tempo con un aggiornamento (spesso) gratuito da parte delle stesse software house ma, purtroppo, si tende a fare un po’ di confusione tra una con un titolo cross-gen. PlayStation 5 ha finalmente posto fine al problema.

A quanto pare, senza alcun aggiornamento lato client, Sony ha introdotto una nuova e leggera feature per far finalmente scegliere la versione corretta del titolo. Spesso, infatti, molti utenti dovevano navigare fino ai più remoti angoli del menu di sistema per capire quale versione si accingevano ad avviare.

Purtroppo però, tale cambiamento non comporta ancora alcuna modifica per il PlayStation Store, il quale rende ancora difficile capire quale versione si stia per scaricare. Microsoft, d’altro canto, tramite il sistema Smart Delivery, ha a priori annullato il problema alla radice visto che il tutto si traduce in un solo e semplice download. Comunque, PlayStation 5 resta tra i sistemi più desiderati, tanto da portare due donne alle mani in quel del North Carolina.