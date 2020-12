Fall Guys Ultimate Knockout: in regalo un completo a tema natalizio per tutti i giocatori

Vi abbiamo annunciato poco tempo fa l‘avvio ufficiale della Stagione 3 di uno dei battle royale (se non “il” battle royale) dell’anno, Fall Guys Ultimate Knockout, ma Devolver Digital, assieme a Mediatonic, non vogliono fermarsi.

Infatti, per quanto i festeggiamenti della Stagione 3 non siano ancora cessati, Mediatonic è assolutamente entusiasta di rendere i giocatori protagonisti di queste feste con un nuovo contenuto accessibile a tutti i giocatori del battle royale.

Come potete vedere in calce, un video è stato appositamente pubblicato per mostrare che, chiunque faccia l’accesso al titolo nel periodo compreso tra il 21 e 25 dicembre, potrà riscattare gratuitamente un completo da Babbo Natale per il suo personalissimo fagiolino.

Mi raccomando a fare l’accesso nel periodo sopra descritto e, per altri contenuti, continuate pure a giocare alla Stagione 3 mentre pensate e già alla prossima di Fall Guys Ultimate Knockout.