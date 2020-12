Halo Infinite: profilo LinkedIn di un dipendente di 343i non menziona una versione Xbox One

Come tutti ben sappiamo, Halo Infinite dovrebbe, ufficialmente, essere pubblicato su vari ecosistemi Microsoft. Parliamo di Xbox Series X|S, la nuova generazione di console, PC e Xbox One. Tenendo a mente l’ultimo hardware nominato, potrebbe esser possibile, con un grosso punto interrogativo, che tale versione sia stata cancellata.

Perchè questo dubbio? Guardando al profilo LinkedIn dell’UI Art Lead Chad Mirshak della 343 Industries, si può notare che, nella parte dedicata al progetto attuale, ovvero l’ultimo titolo della saga di Halo, vengano menzionate solo le versioni Xbox Series X|S e PC, omettendo invece quella Xbox One promessa da Microsoft.

Ciò non è detto significhi qualcosa. Può esser frutto di un errore, cosa probabile, o Microsoft, dando un anno in più di sviluppo al team 343i, potrebbe aver anche cambiato i piani drasticamente. Per quel che vale, qualche tempo fa giravano voci su una versione Xbox One cancellata ma 343 Industries ha prontamente negato il tutto.

Come detto, non è una prova concreta di quanto si possa pensare su Halo Infinite e sul suo sviluppo e, quindi, GamesVillage vi invita a non fascarvi (o “-ci”) la testa prima di romperla. Non si tratta di notizie ufficiali e, pertanto, la redazione vi invita a prenderle con le dovute precauzioni.