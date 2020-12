Fatal Fury First Contact arriva su Nintendo Switch

SNK Corporation ha annunciato oggi che Fatal Fury First Contact è ora disponibile su Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop per 7,99 dollari. Originariamente uscito nel 1999 e fortemente basato sul caccia arcade Real Bout Fatal Fury 2 questo classico di NeoGeo Pocket Color Selection permette ai veterani dei giochi di combattimento di sfrecciare in giro per Southtown come fan preferiti dei fan di Fatal Fury come Terry Bogard, Ge Howard, Mai Shiranui, così come i nuovi arrivati Rick Strowd e Li Xiangfei.

Il titolo include una meccanica di ritorno definita Potenza Potenziale che permette ai giocatori di scatenare una mossa speciale ultra letale sull’orlo della morte e l’opportunità di giocare nei panni del protagonista Mente Dominata e del boss nascosto di Vero Bout Fatal Fury 2, Alfred. Le modalità da tavolo e da palmare del Nintendo Switch™ sono una partita realizzata nel paradiso di Fatal Fury, che va a braccetto con il sistema di combattimento a corsia singola del gioco.