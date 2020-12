Epic Games Store: Metro 2033 Redux è il prossimo (e ottimo) regalo

Eccoci ancora una volta col nostro appuntamento fisso con il nuovo titolo gratuito che Epic ci propone tramite il suo personalissimo Epic Games Store. Come vi abbiamo già indicato più volte, ogni 24 ore viene regalato un titolo a tutti i sottoscritti alla piattaforma Epic e, stavolta, è il turno di un pezzo da novanta.

Parliamo di una delle remastered più azzeccate di sempre di un titolo del 2010. Chi ancora non ha giocato questo titolo, è pregato davvero di farlo. Ci stiamo riferendo a Metro 2033 Redux. FPS ambientato nella a dir poco intricata rete metropolitana di Mosca nell’anno 2013, dopo un devastante attacco nucleare che ha ridotto la città e il mondo intero all’osso.

Il gioiello targato 4A Games vi porta in un mondo assolutamente affascinante, con un gameplay dallo stampo classico ma con varie meccaniche assolutamente ben bilanciate e un comparto tecnico d’avanguardia, tutt’oggi del tutto godibile. La storia, è tratta dall’omonimo libro di Dmitry Glukhovsky. GamesVillage sarà qui anche domani per il prossimo titolo in regalo dall’Epic Games Store.