Il principe cerca moglie 2 sarà disponibile a Marzo 2021

Amazon Studios ha rilasciato il trailer ufficiale dell’attesissimo sequel Il principe cerca moglie 2 guidato da Eddie Murphy. Verrà rilasciato esclusivamente su Prime Video il 5 marzo 2021, (e non a fine dicembre come era stato inizialmente ipotizzato). Potete dare un’occhiata al trailer di Il principe cerca moglie 2 nel player in fondo alla pagina!

Ambientato nel lussureggiante e regale paese di Zamunda, Il principe cerca moglie 2 che sembra in italiano sarà intitolato “Il principe cerca figlio”, continua a seguire il neo-incoronato re Akeem e il suo fidato confidente Semmi si imbarcano in una nuovissima esilarante avventura che li vede attraversare il globo dalla loro grande nazione africana al distretto del Queens , New York – dove tutto è iniziato.

Il sequel vedrà il ritorno dei membri del cast originale Eddie Murphy nei panni di Akeem, Arsenio Hall nei panni di Semmi, James Earl Jones nel ruolo di Re Jaffe Joffer, Shari Headley nel ruolo della regina Lisa, John Amos nei panni di Cleo McDowell e Louie Anderson nei panni di Maurice, e il gruppo eterogeneo nel negozio del barbiere. Si uniscono a questo ensemble costellato di star Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor.

Il principe cerca moglie 2 è diretto da Craig Brewer da una sceneggiatura scritta dal creatore black-ish Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, con la storia di Barry W. Blaustein, David Sheffield e Justin Kanew, basata sui personaggi creati da Eddie Murphy. È una coproduzione di Paramount Pictures, New Republic Pictures e Eddie Murphy Productions. I produttori sono Kevin Misher e Eddie Murphy, i produttori esecutivi sono Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile e Andy Berman.

Il film originale è stato diretto da John Landis nel 1988 e ha visto Eddie Murphy nei panni di un ricco principe africano che arriva nel Queens, New York, fingendosi un povero per cercare una sposa. È diventato un successo al botteghino con un incasso mondiale di oltre 280 milioni di dollari. Staremo a vedere chi prenderà il testimone del compianto Tonino Accolla nel doppiaggio di Eddie Murphy, noi vi terremo aggiornati!