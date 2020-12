Tiger: in arrivo documentario su Tiger Woods

HBO ha rilasciato il trailer del loro prossimo documentario Tiger. Il film, diviso in due parti, racconta l’ascesa, la caduta e la redenzione del golfista Tiger Woods. C’è molta storia da svelare considerando che Woods è stato uno dei più grandi ad aver mai giocato a golf (se non il più grande), ma all’improvviso tutto è andato in pezzi nel modo più pubblico possibile. Il documentario presenterà la prima intervista con Rachel Uchitel, la donna al centro dello scandalo sessuale di Woods. E poi ci sarà anche la parte della “redenzione” che mette in mostra il ritorno di Tiger.

Dopo l’eccellente lavoro che è stato fatto nel documentario The Last Dance tratto della carriera di Michael Jordan, siamo molto curiosi di vedere in che modo questo documentario racconterà la storia di Tiger Woods. La prima parte di Tiger andrà in onda domenica 10 gennaio e la seconda parte domenica 17 gennaio su HBO Max. Ecco la sinossi ufficiale di Tiger: