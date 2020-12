Cyberpunk 2077: GameStop rimborsa i giocatori

Non si placa la bufera intorno a Cyberpunk 2077, passato, in meno di due settimane, da gioco più atteso del 2020, a flop più grande dell’anno. Tutto a causa di una versione per console old-gen, PlayStation 4 e Xbox One, piena zeppa di bug, glitch, crash e problematiche varie (qui le “migliori” che abbiamo trovato). I consumatori si sono infatti sentiti truffati da CD Projekt RED, con il risultato che il developer polacco si è ritrovato ad affrontare, praticamente da solo, un’ondata di critiche e accuse, non solo da parte dei giocatori.

Mentre i dipendenti e gli investitori affrontano i piani alti della compagnia riguardo a questo lancio fallimentare, Sony ha deciso di rimuovere il titolo dal PS Store, mentre Microsoft l’ha mantenuto, premettendo però un avviso sulle sue scarse prestazioni. Entrambe le società comunque hanno proceduto a rimborsare i loro giocatori, e così farà anche GameStop, e la decisione fa notizia, perché la compagnia ha cambiato specificamente per questo caso la sua solita politica sui rimborsi.

Una circolare interna del retailer ha infatti informato il personale che GameStop accetterà rimborsi per l’edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One anche se le copie sono stata già aperte dai giocatori. Successivamente queste andranno etichettate come “difettose” e rimandate indietro. La circolare è emersa in rete grazie a un report di Kotaku e a un tweet di Patrick Klepek di Vice Games.

Nonostante tutte queste problematiche (e le perdite economiche che stanno causando), Cyberpunk 2077, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia, ha esordito al primo posto nella classifica dei giochi più venduti in Italia (mentre è calato al terzo posto nel Regno Unito).