KFConsole: arriva la nuova console targata KFC!

Tutti abbiamo avuto l’occasione, prima o poi, di assaggiare il delizioso pollo fritto del colonnello Harlan Sanders in uno dei tanti negozi della sua popolarissima catena di fast food, Kentucky Fried Chicken, eppure mai ci saremmo aspettati che gli interessi di questa multinazionale si rivolgessero al mondo del gaming. Eppure, grazie a una inedita collaborazione con Cooler Master, l’azienda taiwanese leader nel settore della produzione di hardware, è appena nata KFConsole, una nuova piattaforma gaming che promette (almeno negli intenti) di mettere fine alla console war tra Sony e Microsoft.

La nuova console di KFC promette davvero di essere potentissima: in uno spazio ridotto e dall’innovativo design cilindrico (che in realtà ricorda un pochino una friggitrice), Cooler Master ha inserito un hardware sensazionale, Intel core i9 di nona generazione, compatto e dalle prestazioni mostruose. Inoltre la console monta due SSD Seagate BarraCuda da 1 TB, per tempi di caricamento praticamente istantanei, e una scheda grafica ASUS (per altre specifiche tecniche potete dare un’occhiata qui).

KFConsole è compatibile con la realtà virtuale, supporta il ray-tracing e promette di far girare i giochi con una risoluzione mostruosa: 4K e fino a 240 frame per secondo! Insomma, sulla carta una console dal potenziale spaventoso, con, inoltre, un’altra attrattiva che nessuna tra le altre console può vantere: il vano superiore della KFConsole è infatti vuoto, e sfrutta il calore prodotto dall’hardware per creare un vero e proprio cassetto termico, dove tenere calde e croccanti le vostre alette di pollo, per un veloce snack tra un livello e l’altro. Un vero punto di forza per una console dal potenziale tutto da scoprire!