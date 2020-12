Microsoft Flight Simulator ora supporta la realtà virtuale

Come vi aveamo già largamente anticipato tempo fa, il simulatore di volo targato Microsoft, Microsoft Flight Simulator, ha ora ricevuto, tramite update, il supporto alla realtà virtuale. Sicuramente, tale modalità di gioco è la più appropriata per il genere videoludico dei simulatori e, ancor di più, per il simulatore di volo in questione.

L’aggiornamento arriva ovviamente in maniera del tutto gratuita da parte di Microsoft, per far sì che tutta la fetta di giocatori aventi visori supportati possa usufruire del supporto, in modo tale da avere l’esperienza più immersiva ad ora.

La vasta gamma di visori supportati passa dai Windows Mixed Reality (tra i quali HP Reverb G2), dai vari modelli Oculus, Valve e HTC ovviamente. Qualora voleste saperne di più, potrete andare direttamente al blog ufficiale Xbox, mentre vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator, attualmente disponibile per PC e in arrivo anche su Xbox, ha toccato quota 2 milioni di giocatori pochi giorni fa.