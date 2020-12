Cyberpunk 2077 ha venduto 13 milioni di copie al lancio

Alro che flop clamoroso! Nonostante le pessime condizioni in cui riversa la versione console di Cyberpunk 2077 (ma in parte corretta con alcune patch), il titolo di CD Projekt RED ha messo a segno un vero e proprio record al lancio in termini di vendite. Parliamo di ben 13 milioni di copie vendute (dati aggiornati al 20 dicembre 2020)!

L’enorme successo commerciale è dovuto soprattutto alla grande opera di marketing messa a segno dal team di sviluppo polacco e dai suoi partner, oltre all’hype creato nel corso degli anni nei cuori dei giocatori, che hanno pre-ordinato e acquistato un numero considerevole di copie. Parliamo dunque di uno dei migliori lanci della storia dei videogame. Va specificato che nel conteggio sono incluse anche le copie rimborsate di Cyberpunk 2077, che siano fisiche o digitali. Vi ricordiamo che GameStop ha annunciato che rimborserà i giocatori che ne faranno richiesta!

CD Projekt Red says that it has sold 13 million copies of Cyberpunk through digital and physical distribution channels as of December 20.

This number factors in refunds processed by this point at both retail / digital.

The game had 8m pre-orders prior to launch. pic.twitter.com/ZIg4j9nDeB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020