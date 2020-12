Hades è il GOTY di IGN, Druckmann si congratula con gli sviluppatori

Un gesto estremamente sportivo e rispettoso quello che stiamo per riportarvi! Ieri vi abbiamo informato della vittoria di Hades in occasione dei premi assegnati da IGN USA, che ha eletto il titolo di Supergiant Games come suo Game of the Year 2020. Bene, sono arrivate anche delle congratulazioni davvero importanti, ovvero quelle di Neil Druckmann.

Il co-presidente di Naughty Dog e game director di The Last of Us Part II si è infatti congratulato tramite Twitter con il team di sviluppo di Hades, affermando che si tratta di uno dei migliori giochi del 2020. Inoltre, Druckmann ha approfittato del tweet per ringraziare tutti coloro che hanno votato The Last of Us Part II, permettendo al titolo di Ellie ed Abby di conquistare il premio come People’s Choice Goty. Ovviamente, non poteva mancare la risposta contenente i ringraziamenti di Supergiant Games.