The Last of Us Part II è il GOTY di Game Informer

Anche la rivista Game Informer ha finalmente decretato quelli che sono i suoi migliori titoli pubblicati del 2020, annunciando anche il suo personale Game of the Year. In questo caso, la scelta è andata sul gioco che ha dominato gran parte dei premi mondiali, ovvero The Last of Us Part II di Naughty Dog.

Il sequel con protagoniste Ellie ed Abby si è piazzato primo nella classifica di Game Informer, precedendo Hades (secondo posto) e Ghost of Tsushima (terza posizione). I redattori della testata hanno premiato il gioco di Naughty Dog per quello che è riuscito a dare sia in termini di trama, sia in termini di qualità:

“TLOU PII ruota attorno al viaggio di Ellie, ma Naughty Dog esplora anche i suoi temi complessi chiedendo ai giocatori di considerare gli eventi da diverse prospettive. Ciò aggiunge una sorprendente ambiguità e sfumatura ad un fantastico cast di personaggi che vengono portati in vita attraverso performance stellari. Con un’ambizione narrativa audace, un gameplay intenso e un’esecuzione tecnica meticolosa, il gioco non si distingue solo come Gioco dell’anno da Game Informer per il 2020; è una delle esperienze distintive della generazione di console in uscita.”



Di seguito la classifica completa:

The Last of Us Part II Hades Ghost of Tsushima Yakuza: Like a Dragon Ori and the Will of the Wisps Animal Crossing: New Horizons Assassin’s Creed Valhalla Half-Life: Alyx Final Fantasy VII Remake Immortals: Fenyx Rising

Qualche mese fa la testata ha realizzato anche un articolo contenente i migliori giochi della generazione!