Earth Defense Force World Brothers: nuovo gameplay sulle abilità speciali

L’editore e sviluppatore di D3, Sandlot, ha pubblicato il sesto video settimanale sul gameplay di Earth Defense Force: World Brothers, questa volta introducendo altre abilità speciali. I video precedenti hanno introdotto missioni, organizzazione della squadra e cambio di personaggio, abilità speciali, armi e accessori. il gioco uscirà per PlayStation 4 e Switch il 24 dicembre in Giappone e all’inizio del 2021 in Occidente. Di seguito una panoramica del gioco:

In un universo parallelo in cui tutto è in 3D voxel art, un nuovo campo di battaglia è entrato in scena nella serie Earth Defense Force . Voxel Earth sta cadendo a pezzi in pezzi quadrati, rompendo la sua pace a blocchi, poiché gli invasori alieni su grandi navi madre hanno causato una spaccatura catastrofica nel loro massiccio attacco. Con il mondo in subbuglio a causa di un attacco alieno da parte di nemici della serie Earth Defense Force , il giocatore e l’Earth Defense Force devono essere all’altezza della situazione per salvare Terra Voxel e riportare la una pace.