Pokemon GO: dettagli sull’evento di Capodanno

Mancano pochi giorni a Natale e il nuovo anno si avvicina rapidamente mentre la stagione delle feste inizia a raggiungere il suo apice, i giocatori sono continuamente bombardati da un’incredibile quantità di saldi invernali sulle varie piattaforme ed eventi natalizi: il gioco per cellulare di Niantic, Pokemon GO, ha già una serie completa di eventi per i giocatori per dare il via all’inizio del 2021. Per inaugurare l’inizio del 2021, Pokemon GO aggiunge un nuovo Pokemon in costume al suo attuale elenco: lo Slowpoke con gli occhiali 2020; secondo il post dell’evento, gli Allenatori saranno in grado di individuare questo Slowpoke speciale in natura, dopo aver completato le attività di ricerca sul campo, quando partecipano a raid o si schiudono da uova di 2 km, l’evoluzione di uno Slowpoke in costume lo trasformerà in uno Slowbro con gli occhiali 2021.

Anche i Pokemon familiari che indossano cappelli da festa e di Capodanno torneranno durante l’evento di Capodanno: includono Pichu che si schiude da uova di 2 km e Pikachu che appare in natura e dopo che i giocatori hanno completato le attività di ricerca sul campo. I giocatori possono ottenere sia Pikachu che Raichu con i cappelli di Capodanno evolvendoli dalle loro precedenti forme di cappello: altri Pokemon che indossano cappelli da festa come Raticate, Wobbuffet, Wurmple, Klink ed Espurr appariranno in raid in palestra a tempo limitato; per i fan di Eevee, la versione del cappello da festa sarà disponibile come ricompensa da Field Research. Durante l’evento saranno attivi anche i bonus tipici degli eventi festivi di Pokemon GO, come il doppio della quantità di Caramelle e Polvere di stelle, più metà della distanza per le uova poste nelle incubatrici. La celebrazione inizia dal 31 dicembre 2020, alle 22:00 al 4 gennaio 2021, alle 22:00, durante l’ora locale di ogni Trainer e si estenderà alcuni giorni dopo il nuovo anno. Gli accessori avatar Occhiali 2021 e Cappello da festa di Capodanno saranno disponibili anche come acquisti in-app dal 30 dicembre 2020, 13:00 PST (GMT -8). Pokemon GO è attualmente disponibile per dispositivi mobile.