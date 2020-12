Gravity Heroes: sarà lanciato su console e PC il 22 gennaio 2021

Gravity Heroes è uno sparatutto indipendente che è stato rivelato per la prima volta nel 2019 e, sebbene piccole informazioni a riguardo siano apparse nel tempo, la data di lancio è stata finalmente confermata. L’editore PQube Games (noto per giochi come Supermarket Shriek ), ha rivelato oggi che il suo prossimo gioco Gravity Heroes uscirà tra un mese: Il frenetico e caotico sparatutto in 2D in arena verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 22 gennaio 2021. Il titolo consente sia la modalità campagna che quella versus, dando ai giocatori la possibilità di controllare la gravità, raccogliere potenziamenti e utilizzare armi per sconfiggere i cattivi robotici per ottenere la vittoria. Una demo di Gravity Heroes è stata rilasciata all’inizio di quest’anno, consentendo ai giocatori di testare l’esperienza che ha portato al lancio del gioco.

Finora il gioco è stato apprezzato da molti coloro che hanno potuto provarlo, poiché le caratteristiche che sfidano la gravità ei nemici robotici aiutano il gioco a distinguersi. Lo stile pixel art 2D conferisce al gioco un’estetica unica, così come la musica chip-tune. I giocatori possono controllare Nala, El Tostador, Abel e Magnus in modalità cooperativa sul divano, sia in modalità campagna che l’uno contro l’altro. Nella modalità storia, i giocatori devono indagare sul motivo per cui il trattato di pace è stato infranto tra umani e sintetici affrontando enormi boss e innumerevoli orde. Per lo sviluppatore Electric Monkeys, questo sarà il terzo gioco per PC / console, dietro Gravitational e Ace of Mages. Lo sviluppatore ha lavorato anche su una manciata di giochi per dispositivi mobile. Gravity Heroes uscirà su PS4, PC, Xbox One e Switch il 22 gennaio 2021.