Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest: sarà lanciato su Switch il 7 gennaio

L’editore Walkabout e lo sviluppatore Different Tales rilasceranno Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest per Switch il 7 gennaio 2021, hanno annunciato le società. Di seguito una panoramica del gioco:

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest ti catapulta in una landa selvaggia primordiale nel centro dell’Europa moderna. È dove i protettori della natura conducono la loro antica e infinita guerra contro le forze della distruzione. Visita luoghi di mistero e potere del mondo reale. Esplora leggende e tradizioni locali. Scopri l’affascinante mondo e la storia del confine polacco-bielorusso. Assisterai a come la natura si scontra con la tecnologia e l’avidità. Può sopravvivere senza il nostro aiuto?

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest adatta le meccaniche del leggendario titolo dell’universo di World of Darkness , emulando l’esperienza di una classica sessione di gioco di ruolo.

Una narrazione coinvolgente che può essere all’altezza dei migliori romanzi gialli.

Collage artistico bello e distintivo che combina personaggi illustrati a mano con immagini di luoghi reali per stimolare la tua immaginazione.

Facendo scelte difficili che spesso portano conseguenze drammatiche, influenzerai gli attributi del tuo personaggio: rabbia, forza di volontà e salute. Ciò influisce sulla tua capacità di eseguire determinate azioni, nonché di modificare la gamma di scelte disponibili e la presentazione del mondo. Il gioco analizzerà il tuo comportamento e determinerà che tipo di lupo mannaro sei. Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest è un’esperienza ben scritta, profonda ed equilibrata. È pensato per i veterani di World of Darkness e per i nuovi arrivati ​​che cercano un ingresso accessibile in questo universo ricco e acclamato. Il titolo è stato lanciato per la prima volta per PC, Mac e Linux tramite Steam e GOG il 13 ottobre.