Alessandro Del Piero racconta la sua esperienza di genitore videogiocatore

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato che l’ex calciatore, storico capitano della Juventus e campione del mondo, Alessandro Del Piero è il protagonista di un video per Tuttosuivideogiochi.it – il primo sito rivolto ai genitori per promuovere un gioco equilibrato e responsabile in Italia. Nel video Alessandro Del Piero racconta la sua esperienza di genitore e di appassionato videogiocatore, che ha imparato sul campo l’importanza di trovare un terreno comune con i propri figli e anche di guidarli nel giocare in modo equilibrato ai propri videogiochi preferiti.

“Ho sempre amato giocare ai videogiochi e, come padre di tre figli, ho iniziato a condividere con loro questa passione. Amano giocare sia con me che per conto loro. Nella mia responsabilità di genitore, è sempre stato importante per me sapere che stanno giocando in modo equilibrato. Per questo motivo, ho imparato a configurare i controlli parentali sulle loro console per gestire il tempo che passano davanti allo schermo e monitorare gli acquisti all’interno del gioco”, ha detto Alessandro Del Piero. “Per i genitori può non essere così immediato gestire queste impostazioni, anche se i controlli parentali sono accessibili a tutti e semplici da attivare sulle console per videogiochi. È proprio qui che Tuttosuivideogiochi.it può aiutare. Il sito fornisce informazioni utili per utilizzare i videogiochi al meglio e divertirsi in famiglia”.

Alessandro Del Piero condivide poi 5 importanti consigli, che possono aiutare i genitori a gestire le dinamiche e il tempo di gioco dei propri figli.

Informati su cosa piace ai tuoi figli e, meglio ancora, gioca con loro

Usa i controlli parentali, stabilisci quanto tempo la famiglia può dedicare ai videogiochi e quanto può spendere

Imposta i controlli parentali prima di consegnare la console ai tuoi figli

Discuti le regole con la famiglia e coinvolgila

Ricorda che le regole possono sempre essere cambiate!

I videogiochi sono oramai parte integrante della vita quotidiana delle famiglie italiane. Secondo l’ultimo Rapporto Annuale realizzato da IIDEA sul mercato del gaming in Italia, infatti, nel 2019 17 milioni di italiani hanno giocato ai videogiochi, soprattutto nelle fasce d’età più giovani (11-24 anni). Il 67% dei videogiochi rilasciati sul mercato italiano (e il 57% dei giochi venduti) è adatto a un pubblico tra i 3 e i 12 anni (PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12). Inoltre, secondo uno studio realizzato da IPOS Mori per ISFE, nel 2020 un quinto dei videogiocatori italiani ha dichiarato di aver giocato di più negli ultimi mesi a causa della pandemia Covid-19. In particolare, i genitori e i ragazzi tra gli 11 e i 24 anni hanno mostrato un coinvolgimento maggiore, con oltre il 20% di loro impegnato a giocare con gli amici o in famiglia.

“L’esperienza di un campione del mondo come Alessandro Del Piero è importante per Tuttosuivideogiochi.it, perché incoraggia le famiglie ad avere un dialogo aperto con i propri figli in tema di videogiochi. I bambini e i ragazzi vogliono che i loro genitori comprendano i loro interessi. Quindi, per quanto sia importante stabilire dei limiti al tempo e alla spesa che possono dedicare ai videogiochi, è fondamentare capire perché amano videogiocare e cosa rende questa passione unica”, aggiunge Marco Saletta, Presidente di IIDEA. “Tuttosuivideogiochi.it vuole essere la risposta al crescente bisogno di informazioni sui videogiochi proveniente dalle famiglie italiane, una piattaforma semplice e chiara per fornire loro strumenti efficaci a comprendere e valorizzare il passatempo preferito dei propri figli”.