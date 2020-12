Sony sta lavorando a 10 serie e film sui brand PlayStation

Negli ultimi mesi Sony ha posto una maggiore enfasi sugli adattamenti delle proprietà PlayStation in programmi televisivi o film, avendo istituito la divisione PlayStation Productions appositamente per questo scopo l’anno scorso. Conosciamo già alcuni franchise PlayStation che sono in fase di adattamento ma, come previsto, ce ne sono altri in lavorazione di cui non si è ancora parlato pubblicamente.

Parlando di recente con Media Post, il presidente e CEO di PlayStation Productions Tony Vinciquerra ha parlato di come Sony stia cercando di integrare le sue proprietà multimediali in misura maggiore. Ha detto: “Abbiamo un programma all’interno dell’azienda chiamato One Sony… Vedrete molta più integrazione delle aziende Sony insieme”. Vinciquerra ha continuato dicendo che dieci proprietà PlayStation sono attualmente in fase di adattamento: tre film e sette serie TV.

Attualmente è in arrivo un film di Uncharted, con Tom Holland nei panni del giovane Nathan Drake, mentre la HBO sta anche lavorando all’adattamento di una serie televisiva di The Last of Us. Nel frattempo, è in lavorazione anche una serie su Twisted Metal. Sony ha anche annunciato una serie animata di Sly Cooper qualche anno fa, ma non se ne parla da molto tempo.

Si potrebbe immaginare che proprietà come Horizon e God of War sarebbero dei candidati adattabili a questa situazione. Il regista di God of War (2018) Cory Barlog ha espresso il desiderio di vedere uno spettacolo Netflix basato sulla serie. Vedremo in futuro dunque di quali titoli si tratterà.