Steam Awards 2020: ecco i candidati per i premi

Come ogni fine anno, anche per questo 2020 Valve ha mostrato i candidati per le 10 categorie degli Steam Awards. Dopo la votazione fatta dai giocatori, è ora possibile scegliere il migliore (fra cinque) per ogni categoria, fino al 3 gennaio alle ore 18:00.

“Siamo entusiasti di annunciare i candidati ai Premi di Steam 2020! Questi sono giochi che tu, come parte della Comunità di Steam, hai segnalato come i tuoi preferiti del 2020 in 10 categorie. Quest’anno, 5,3 milioni di giocatori hanno assegnato oltre 30 milioni di nomine: un record assoluto! Ora che abbiamo i candidati, assicurati di esprimere i tuoi voti per i tuoi preferiti. Hai fino al 3 gennaio, data in cui saranno annunciati i vincitori.”

Questi i candidati per ogni categoria degli Steam Awards 2020:

Meritato relax

Miglior colonna sonora

Miglior stile grafico

Miglior gioco in cui fai pena

Miglior gioco dalla trama profonda

Gameplay più innovativo

Meglio in compagnia

Atto d’amore

Gioco VR dell’anno

Gioco dell’anno

Nella scorsa edizione fu Sekiro Shadows Die Twice ha vincere il premio come miglior gioco dell’anno.

Maybe it was its immersive gameplay or gripping story, well-crafted characters, immaculate design, or addictive multiplayer. Whatever the reason, 2020's #SteamAwards Game of the Year is an instant classic.

Here are your GOTY nominees!https://t.co/Croq1veITa

— Steam (@Steam) December 22, 2020