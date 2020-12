343 Industries conferma: la versione Xbox One di Halo Infinite non verrà cancellata

Dato il caso legato a Cyberpunk 2077, ultima fatica targata CD Projekt RED, in tantissimi giocatori hanno richiesto il rimborso della suddetta opera su Xbox One e PlayStation 4 in seguito alle problematiche tecniche legate alla risoluzione, prestazione, bug, glitch e tanto altro, e in tanti sono preoccupati anche della sorte di Halo Infinite. Nella giornata di ieri, su un profilo Linkedln di un dipendente in 343 Industries vi era la mancanza della versione Xbox One legata ad Halo Infinite, titolo rinviato a data da destinarsi, anche se sappiamo che giungerà sul mercato ad autunno 2021.

John Junyszek, Community Manager presso 343 Industries gli è stato chiesto delucidazioni sull’argomento in questione, rivelando ai giocatori che la versione Xbox One arriverà sul mercato, confermando l’esistenza dell’edizione old gen della console Microsoft. Insomma, oltre ad essere disponibile su PC e Xbox Series X, Halo Infinite giungerà anche su Xbox One.