3on3 Freestyle: disponibile il nuovo personaggio, Mika

Con l’ultimo aggiornamento di 3on3 Freestyle è disponibile Mika, il nuovo personaggio del cestistico della coreana Joycity. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra le abilità, e un altro sulla storia.

Mika, idol giapponese, è una PG, e il filmato mostra le sue abilità: “running pass”, in cui passa la palla velocemente senza fermarsi. Poi c’è “alley-oop pass double clutch”, alley-oop in cui il compagno di squadra va a canestro con, appunto, un double clutch. “Encore” dove le percentuali di canestro dei compagni di squadra aumentano il tiro successivo, dopo aver segnato con una skill alley-ooop e “Fan Service” dove, dopo aver fatto due passaggi esatti, ne può fare uno che aumenta la resistenza per il prossimo tiro del compagno a cui passa la palla.

Prima di Mika era stato reso disponibile, su 3on3 Freestyle, Deacon.