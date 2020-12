Bravely Default II: nuovo trailer per il regno di Wiswald ora disponibile

Bravely Default II si avvicina e i tantissimi fan non vedono l’ora di metterci le mani. Square Enix rincalza la dose di tanto in tanto, tra nuovi filmati e info in generale e, adesso, ha pubblicato un nuovo trailer per il sequel diretto del primo capitolo.

Il video mostra il regno di Wiswald, stabilito da un gruppo di maghi. Essi hanno stabilito lì l’Istituto di Ricerca della Magia, il quale ospita anche la sede governativa del regno stesso ma la natura, ormai, s’è ripresa ciò che è suo di dovere e la città è nel caos.

Mentre vi lasciamo alla visione del trailer che trovate in calce, GamesVillage vi ricorda che Bravely Default II sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 26 febbraio 2021 in contemporanea mondiale e che la demo finale è ora disponibile sul Nintendo eShop.