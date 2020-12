Shady Part of Me riceve un Accolades Trailer

Circa due settimane sono passate dai The Game Awards 2020 e, con esso, tanti sono stati gli annunci di nuovi titoli. Ne abbiamo viste di tutti i colori e, tra i tanti, uno in particolare ha focalizzato l’attenzione non di pochi. Parliamo di Shady Part of Me della Douze Dixièmes, pubblicato proprio il giorno in cui è stato mostrato all’evento tenuto da Jeoff Keighley.

In questi giorni, le varie testate giornalistiche hanno potuto dare al titolo un’occhiata più dettagliata, con il conseguente trailer che ne prende le citazioni che più rispecchiano questo piccolo gioiello che ricorda Little Nightmares.

Sebbene la storia non sia delle più longeve, ha dalla sua momenti di plot twist e regala istanti colmi di emozione. Il comparto artistico risulta inoltre essere molto originale, il quale avvolge benissimo tutta l’essenza della produzione. Senza ulteriori parole, vi basterà guardare il trailer in calce per capire che Shady Part of Me è un titolo da giocare, ora disponibile su PC (tramite Steam), PlayStation 4 e Xbox One.