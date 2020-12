Age of Water: annunciato un nuovo MMO per PC da Gaijin Entertainment

Gaijin Entertainment, assieme allo studio di sviluppo Three Whales Studio, hanno appena annunciato un nuovo titolo, completamente online, ambientato in un mondo post-apocalittico completamente sommerso. La produzione prende il nome di Age of Water e sarà disponibile per PC.

Attualmente è possibile registrarsi per un alpha–test al sito ufficiale mentre il gioco sarà scaricabile dalla piattaforma Gaijin.net. Qui sotto vi lasciamo al trailer d’annuncio ufficiale, non prima di consigliarvi la lettura della breve descrizione di Age of Water lasciata direttamente dal publisher.