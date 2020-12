Epic Games Store: Tropico 5 è il titolo gratuito del 23 dicembre

Epic Games Store, puntuale come sempre, ha reso disponibile il prossimo titolo gratuito da riscattare direttamente dalla piattaforma Epic Launcher. Reduci da titoli da novanta, come Metro 2033 Redux e Alien Isolation, a questo giro non si mantiene certo stretta.

Infatti, parliamo di uno dei manageriali più di maggior successo negli ultimi anni, Tropico 5. Vestire i panni di un (possibile) dittatore, senza per fortuna divenirlo, è la possibilità che il titolo targato Haemimont Games e Kalypso Media vi darà, non senza un discreto livello di difficoltà mischiato ad una longevità non di poco conto.

GamesVillage vi ricorda che per riscattare il titolo dovrete necessariamente avere un account Epic, per poi poter accedere all'Epic Games Store.