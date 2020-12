Super Smash Bros. Ultimate: ora disponibile Sephiroth con l’update 10.1

Finalmente, come già vi avevamo preannunciato, il One-Winged Angel, ossia Sephiroth, è ora disponibile su Super Smash Bros. Ultimate grazie all’ultimo update ricevuto in queste ore. Fa parte del Challenger Pack 8, il quale offre anche il nuovo stage Northern Cave, assieme a nove nuove tracce musicali, molte delle quali provenienti dalla classica colonna sonora.

L’update, il quale aggiorna il titolo alla versione 10.1, arriva per tutti i giocatori e aggiunge nuovi Spirit nominati come l’intero cast della produzione Square Enix Final Fantasy VII, come Tifa, Barret, Aerith, Cid, Cait Sith, persino Shiva e Ifrit.

Se ciò non dovesse bastare, il Final Smash di Cloud è cambiato, prendendo nome e forma dell‘Omnislash Ver. 5 che mira a riprendere fedelmente l’iconica scena da Final Fantasy VII Advent Children. Super Smash Bros. Ultimate è disponibile, alla versione 10.1, su Nintendo Switch e qui potrete trovare l’intera patch log.