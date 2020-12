Colt Canyon: disponibile da oggi anche su PS4

Disponibile da giugno su PC (Steam), Xbox One e Nintendo Switch, da oggi 23 dicembre Colt Canyon arriva anche su PlayStation 4. Per l’occasione, il publisher Headup Games ha pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Insieme alla versione PlayStation, arriva anche un aggiornamento per tutte le piattaforme (versione 1.0.2.0), che porta diverse migliorie al gioco, tra cui la difficoltà di gioco personalizzabile. Non solo facile o difficile quindi, ma tramite diverse percentuali per molte caratteristiche, possono essere scelti numero di nemici, vita, drop di proiettili ed altro. Sulla pagina Steam potete vedere la patch note.

Questa la descrizione di Colt Canyon attraverso il PlayStation Store:

Afferra la rivoltella e salva il tuo partner in questo rogue-like dall’atmosfera intensa.

Colt Canyon è uno sparatutto in pixel art 2D dove controlli un cowboy, o uno dei tanti personaggi sbloccabili, per salvare il tuo partner da banditi senza scrupoli. Impugna pistola e dinamite e fatti strada sparando in un canyon pieno di tesori nascosti, armi, ostacoli e farabutti sanguinari.

E una volta liberato il tuo partner dovrai anche riuscire a tornare a casa…

CARATTERISTICHE

• Tante armi e personaggi da sbloccare

• Ambientazioni e nemici dinamici e avvincenti

• Compagni controllati dall’IA

• Co-op locale

• Potenziamenti per te e i tuoi compagni

• Livelli casuali, aperti e permanenti

• Furtività e azione febbrile

• Boss da combattere

• Elementi roguelike

• Morte permanente

• Elevata rigiocabilità

• Pixel art minimalista

• Intensi effetti particellari

• e molto altro…