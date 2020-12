Sons of the Forest: il titolo arriverà nel 2021

A oltre un anno dall’annuncio, avvenuto ai The Game Awards 2019, Endnight Games ha finalmente rilasciato alcuni particolari sulla data d’uscita di Sons of the Forest, sequel del celebrato primo horror del developer canadese, The Forest, uscito nell’aprile del 2018. Sembra infatti che il nuovo titolo vedrà la luce nel 2021, e in occasione di questo annuncio la casa di sviluppo ha deciso di rilasciare un secondo trailer (che potete vedere in calce all’articolo), per darci la possibilità di immergerci maggiormente nelle atmosfere spaventose di questo survival horror in prima persona che promette di farci accapponare la pelle.

The Forest era stato particolarmente apprezzato dai giocatori, raggiungendo la ragguardevole cifra di cinque milioni di copie vendute (non proprio bazzecole per un titolo horror di uno studio indie) e guadagnandosi anche un port su PlayStation 4, oltre alla versione nativa per PC. In questo sequel sembra che torneremo nella terribile foresta, ad affrontare di nuovo le creature mutanti che hanno popolato i nostri incubi, non più però nel ruolo di padre e figlio protagonisti del primo capitolo, ma, almeno sembra, al comando di un manipolo di soldati professionisti, il cui elicottero pare essere stato abbattuto dalle creature.

Il nuovo trailer ci trasporta all’interno del gioco, mostrandoci nuove scene, e dandoci la sensazione che scopriremo di più riguardo ai terribili mostri che popolano la foresta. Per il momento però, poco o niente si sa di Sons of the Forest se non la sua finestra d’uscita. Endnight non ha nemmeno rilasciato dichiarazioni sulle piattaforme sulle quali sarà possibile giocare il titolo anche se (basandoci sul precedente di The Forest) si può supporre che il PC e la PlayStation 4 non mancheranno.