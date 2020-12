Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered: arriva una patch

Fin dal suo annuncio Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered, versione rimasterizzata dello storico JRPG per PlayStation 2 che aveva saputo conquistare tutti gli appassionati del genere, ha scatenato la gioia dei fan, soprattutto grazie al gameplay mostrato negli scorsi Tokyo Game Awards. Ma l’uscita, per il momento limitata al Giappone, del titolo di Atlus non è stata del tutto soddisfacente. In molti hanno infatti notato dei seri problemi di gameplay, al framerate e di lag in questa rimasterizzazione, che impedivano al gioco di essere fluido, e che richiedeva tempi di caricamento davvero troppo lunghi per certi menu.

Per questo, a poco meno di due mesi di distanza dall’uscita (lo scorso 29 ottobre) Atlus ha rilasciato una patch che dovrebbe risolvere queste problematiche e che inoltre introduce nel gioco una nuova opzione relativa alle Skill ereditate attraverso le Fusioni: sarà finalmente possibile selezionare manualmente la Skill desiderata, anziché dover sperare nella fortuna della scelta casuale. Una miglioria che i fan avevano chiesto a gran voce, e che Atlus sembra aver accolto volentieri.

Oltre a queste problematiche più grandi, l’update correggerà tutta una serie di piccoli bug: per la lista completa consultate il sito ufficiale di Atlus. Vi ricordiamo che Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered è previsto in uscita in Occidente nella primavera del 2021, e sempre durante l’anno è previsto anche l’arrivo del quinto capitolo della saga, Shin Megami Tensei V.