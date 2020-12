Demon Slayer: arrivano i complimenti di Eiichiro Oda

Se si dovesse indicare il manga e anime di maggior successo del 2020, nonostante la crescita verticale conosciuta dall’industria quest’anno, non si potrebbe esitare nell’indicare Demon Slayer. L’opera di Koyoharu Gotoge ha raggiunto vette inesplorate, affermandosi come uno dei manga più letti nel paese del Sol Levante e polverizzando tutti i record possibili e immaginabili al botteghino, con il film Demon Slayer Mugen Train (attualmente al secondo posto nella storia del box office giapponese, dietro soltanto a La città incantata).

Ora, a certificare ancora di più questo successo, sono arrivate le parole di un uomo che di successi se ne intende più di chiunque altro, Eiichiro Oda, il pluripremiato autore dell’iconico manga One Piece, uno degli shonen più longevi di Weekly Shonen Jump, che si prepara a festeggiare il traguardo dei 1000 capitoli. Oda ha voluto infatti dedicare una piccola parte del suo messaggio durante il Jump Festa 2021, proprio a Demon Slayer, complimentandosi con l’opera di Gotoge sia per i risultati raggiunti che per aver tenuto alto il morale delle persone durante quest’anno molto difficile per le ben note vicende dovute alla pandemia:

“Parlando di Jump, [Demon Slayer] è stato fantastico. Sono davvero felice che abbia tirato sul il morale e che abbia reso felici tante persone diverse. Ben fatto, questo è ciò che dovrebbero fare i manga. Anche io mi sono commosso!”



Il riconoscimento da parte di Oda, a ragione una delle figure più rispettate nel mondo del fumetto giapponese, segna davvero la ciliegina sulla torta dell’anno magico di Koyoharu Gotoge!